بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

ميادة شريم: نحن أمام اختبار حقيقي للوعي السياسي وعلينا أن نسهم في تحصين الموقف الأردني

منذ 18 دقيقة
ميادة شريم: نحن أمام اختبار حقيقي للوعي السياسي وعلينا أن نسهم في تحصين الموقف الأردني

وطنا اليوم:أكدت ميادة شريم الرئيس التنفيذي لمنظمة حقوقيون، أن اللقاء الذي سيجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، مساء اليوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي ترامب في واشنطن، يشكل محطة محورية تعكس أهمية الدور الأردني في المشهدين الإقليمي والدولي.

وقالت شريم في تصريح لها، أن هذا اللقاء يأتي في توقيت حساس يتطلب وعياً سياسياً عميقاً وإدراكاً لحجم التحديات التي تواجه الدولة الأردنية، مضيفة اننا كشعب أردني أمام اختبار حقيقي للوعي السياسي، فإما أن نكون شركاء في تحصين الموقف الأردني وتقويته، أو أن نترك المجال لمن يسعون إلى إضعافه لصالح أجندات لا تخدم الوطن.
ونوهت شريم إلى أن الأردن بقيادته وشعبه لم يكن يوماً دولة تبحث عن المواجهة لكنه أثبت على مرّ العقود أنه يعرف كيف يحمي مصالحه بحكمة وحنكة، مؤكدة ان الشعب الأردني بكل مكوناته الاجتماعية والسياسية يقف اليوم خلف قيادته ويدعم رؤية الملك في إدارة الملفات الكبرى، إدراكاً من الشعب بأن القرارات المصيرية تتطلب وحدة وطنية تتجاوز الحسابات الضيقة وترتكز على الثقة بمسيرة وطن صمد أمام التحديات وواصل البناء رغم الصعوبات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:45

العمل النيابية: إعفاء العمالة الوافدة في القطاع الزراعي من الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز الكلي

19:43

اتفاق ينهي التصعيد بين نقابة الممرضين ووزارة الصحة

19:35

تخفيضات كبيرة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

19:24

الجمارك :إحباط تهريب 700 كروز دخان في إقليم الشمال

19:19

مصادر : يتوقع أن يعلن نتنياهو تبني خطة ترامب

19:12

حسان يمنع سفر الوزراء والمسؤولين إلا للاجتماعات الضرورية ودون مرافقين

16:54

اكثر من (400) صحفي واعلامي اردني يرفضون التهجير ويساندون الملك – بيان واسماء

16:51

تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية فلبينية

16:45

مجلس الوزراء: توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الاردنية والسورية

16:40

منتخب النشامى يلتقي كوريا الشمالية وديا آذار المقبل

16:34

إطلاق خدمة التصريح الإلكتروني لنقل السماد العضوي

16:02

تقرير يكشف عن خطة إيرانية لاغتيال الشرع

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة اللهوفيات الأحد 9-2-2025وفيات الجمعة 7-2-2025