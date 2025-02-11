ميادة شريم: نحن أمام اختبار حقيقي للوعي السياسي وعلينا أن نسهم في تحصين الموقف الأردني

وطنا اليوم:أكدت ميادة شريم الرئيس التنفيذي لمنظمة حقوقيون، أن اللقاء الذي سيجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، مساء اليوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي ترامب في واشنطن، يشكل محطة محورية تعكس أهمية الدور الأردني في المشهدين الإقليمي والدولي.

وقالت شريم في تصريح لها، أن هذا اللقاء يأتي في توقيت حساس يتطلب وعياً سياسياً عميقاً وإدراكاً لحجم التحديات التي تواجه الدولة الأردنية، مضيفة اننا كشعب أردني أمام اختبار حقيقي للوعي السياسي، فإما أن نكون شركاء في تحصين الموقف الأردني وتقويته، أو أن نترك المجال لمن يسعون إلى إضعافه لصالح أجندات لا تخدم الوطن.

ونوهت شريم إلى أن الأردن بقيادته وشعبه لم يكن يوماً دولة تبحث عن المواجهة لكنه أثبت على مرّ العقود أنه يعرف كيف يحمي مصالحه بحكمة وحنكة، مؤكدة ان الشعب الأردني بكل مكوناته الاجتماعية والسياسية يقف اليوم خلف قيادته ويدعم رؤية الملك في إدارة الملفات الكبرى، إدراكاً من الشعب بأن القرارات المصيرية تتطلب وحدة وطنية تتجاوز الحسابات الضيقة وترتكز على الثقة بمسيرة وطن صمد أمام التحديات وواصل البناء رغم الصعوبات