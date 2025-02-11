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الكابينت الإسرائيلي يدعم رؤية ترامب بشأن الصفقة والتهجير

منذ 41 دقيقة
الكابينت الإسرائيلي يدعم رؤية ترامب بشأن الصفقة والتهجير

وطنا اليوم:نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) دعم طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين حتى السبت ورؤيته لمستقبل قطاع غزة.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تتبنى شقي خطة ترامب.
ونقلت القناة عن المجلس المصغر تأكيده أنه “سيستمر العمل بالصفقة إذا أطلق سراح المختطفين يوم السبت المقبل”.
من جهته قال الوزير في حكومة نتنياهو ايلي كوهين، عضو الكابنيت، إن حكومته ستتخذ موقفًا مطابقًا لموقف ترمب، إما إطلاق سراح كل المحتجزين والجثث حتى يوم السبت وإما الجحيم.
وانتهى اجتماع مطول للكابينت دون الكشف عن نتائجه، وقد خُصص لبحث آليات إدارة الأزمة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عقب إعلانها الأخير تأجيل إعادة الأسرى الإسرائيليين.
وقال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر إيلي كوهين إن “تصريحات حماس انتهاك للصفقة”، مشددا على أن “ابتزاز إسرائيل لن يحدث”، على حد قوله.
بدورها، نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مصادر أن المجلس الوزاري قد يكون اعتمد إعادة إرساء قواعد المراحل التالية للاتفاق وإجلاء سكان غزة.
وفي وقت سابق، قالت الصحيفة إن انعقاد المجلس تأخر بسبب تمديد المشاورات الأمنية التي عقدها نتنياهو صباح اليوم مع قيادات المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وأشارت إلى أن الكابينت كان مقررا أن ينعقد لبحث الموقف الإسرائيلي من المرحلة الثانية من الصفقة والصلاحيات التي ستمنح لفريق التفاوض، لكن الاجتماع بحث التطورات الجديدة عقب إعلان حركة حماس تأجيل تنفيذ الدفعة السادسة من المرحلة الأولى، مما قد يهدد استمرار الصفقة.
وقالت الصحيفة إن عددا من وزراء الكابينت قرروا تقديم طلب لبحث آليات استغلال تصريحات الرئيس الأميركي بشأن الأسرى المحتجزين في غزة، وتلويحه بالتصعيد إن لم يفرج عنهم يوم السبت المقبل.
من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن نتنياهو يعتز طلب التصديق على الشروط الإسرائيلية المتعلقة بمفاوضات المرحلة الثانية، من الوزراء.


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