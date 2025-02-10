بلدية الكرك تضبط 3 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

وطنا اليوم:ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى اليوم الاثنين، 3 أطنان من المواد الغذائية والمنظفات من مختلف الأصناف منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح رئيس القسم الصحي في البلدية سند الحوراني، أن القسم نفذ من منتصف كانون الثاني الماضي جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق على فترتين مسائية وصباحية، حيث بلغت 40 جولة تخللها تحرير 30 مخالفة من نظافة وإعاقة لحركة المرور ورخص مهن منتهية وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، مؤكدا أن البلدية تتخذ جميع الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.

ودعا الحوراني المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات والالتزام بالمعايير الصحية والتأكد من سلامة المنتجات قبل عرضها للبيع، حفاظًا على سلامة الجميع، كما دعا أصحاب المحال التجارية للالتزام بالمعايير الصحية.