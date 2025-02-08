رابطة ابناء عشيرة الطاهات في الصريح والكتة وجمحا واربد يصدرون بيان تأييد وبيعة لجلالة الملك 

وطنا اليوم– اصدر ابناء رابطة ابناء عشيرة الطاهات في الصريح والكتة وجمحا واربد وداخل المملكة. وخارجها بياناً جاء فيه:

اكد ابناء رابطة عشيرة الطاهات داخل الاردن وخارجها عن التفافهم حول الراية الهاشمية وتجديد بيعة الاباء والاجداد للقيادة الهاشمية المظفرة ، والوقوف بكل ايمان وولاء وانتماء خلف جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم معبرين عن اصدق آيات الولاء والانتماء، إلى الوطن العزيز، وإلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، وسدد خطاه نحو الخير والحق.

وشدد البيان على الدعم المطلق لكافة الجهود والقرارات الصادرة عن جلالته على المستوى المحلي والعربي والدولي والوقوف خلفه في معركته الدبلوماسية والسياسية للدفاع عن الوطن مباركين الخطوات التي اتخذها جلالته للدفاع عن القضية الفلسطينية التي تشكل جوهر مرتكزات السياسة الاردنية ولنصرة الحق العربي .

واوضح البيان ان ابناء الطاهات يصطفون خلف جلالته لمواجهة المؤامرة المكشوفة من قبل اسرائيل والولايات المتحدة التي تهدف الى اقتلاع اهلنا في غزة وفلسطين من ارضهم ،

وقال البيان :” نحن يا جلالة الملك معك وبك ماضون خلف قيادتكم الحكيمة في رفض التهجير والمطالبة باقامة الدولة الفلسطينية الحرة على كامل فلسطين من البحر الى النهر وعاصمتها القدس الشريفً

كما اكد البيان على تماسك الوحدة الوطنية الداخلية والخارجية، ومؤمنين بحكمة جلالته وقدرته على تجاوز كافة التحديات.

حمى الله الاردن آمنًا مستقرًا أرضًا وشعبًا وقيادة

وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله