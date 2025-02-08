عروض وتخفيضات على أسعار السلع بالاستهلاكية المدنية استعدادا لرمضان

وطنا اليوم_أنهت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال طرح كل السلع الرمضانية التي يكثر الطلب عليها في الشهر الفضيل.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم السبت، إن السلع خضعت إلى الفحوصات المخبرية لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس قبل طرحها في أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً المنتشرة في محافظات وألوية المملكة.

وأكد أنه لن يكون هناك أي ارتفاع في أسعار السلع الرمضانية لهذا العام، مشيراً إلى أن المؤسسة تدرس حالياً إجراء دفعة تخفيضات وعروض ترويجية كبيرة تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

وبين أن المؤسسة طرحت جميع السلع الرمضانية من جوز قلب ولوز بأنواعه والتمور وقمر الدين وجوز هند والشوربات والعصائر والزبيب والقشطة والأحبان والألبان والبقوليات بأنواعها منذ بداية الشهر الحالي، بالإضافة إلى توفر السلع الأساسية الغذائية في أسواق المؤسسة على مدار العام.

ولفت إلى أن السلع الرمضانية المتوفرة متنوعة في أصنافها والعلامات التجارية لكل صنف، بهدف إفساح المجال أمام المواطنين لاختيار الصنف المناسب لهم بكميات آمنة واستراتيجية تغطي الطلب خلال شهر رمضان.