شو كيوت عمل ثنائي يجمع الفنان كريم جابر بالفنانة راكيل

وطنا اليوم_طرح الفنان كريم جابر والفنانة راكيل، اول عمل ثنائي ” دويتو ” يجمعها ، تحت عنوان ” شو كيوت ” وهو من كلمات ايهاب روزا والحان رامي قنقر ، توزيع ومكس وماسترنغ لوتشي ، وتم تسجيل العمل في استديو R24 ، وصور الفيديو كليب بالولايات المتحدة الامريكية تحت إدارة المخرج جو مندوزا .

وتقول كلماتها :

‎ فيي اهديكي قلبي وتهديني كل نظراتك ‎لو

‎حتى ما تشوفي غيري وابقى وحدي بحياتك

‎مهضومة shu cute قلبي دايب لا تلوميه حلوي

عسل انتي ونعومي بدوخ بأرضي قدامك

‎يا ويلي انتي شو كيوت رصاصة وعالقلب بتفوت

‎ بهواكي بحبك وبموت عندي شو عالي شانك

‎يا ويلي ويلي شو كيوت

وعبر الفنان كريم جابر والفنانة راكيل عن سعادتهما بهذا اللقاء الذي جمعهما معا في اغنية ” شو كيوت ” معربين ان يلقى العمل استحسان واعجاب الجمهور العربي .

شو كيوت تم طرحها على القناة العالمية ” يوتيوب ” وعلى كافة المنصات الرقمية والاذاعات والفضائيات العربية والخليجية .

استمعوا للاغنية :