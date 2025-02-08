شو كيوت عمل ثنائي يجمع الفنان كريم جابر بالفنانة راكيل

وطنا اليوم_طرح الفنان كريم جابر والفنانة راكيل، اول عمل ثنائي ” دويتو ” يجمعها ، تحت عنوان ” شو كيوت ” وهو من كلمات ايهاب روزا والحان رامي قنقر ، توزيع ومكس وماسترنغ لوتشي ، وتم تسجيل العمل في استديو R24 ، وصور الفيديو كليب بالولايات المتحدة الامريكية تحت إدارة المخرج جو مندوزا .
وتقول كلماتها :
فيي اهديكي قلبي وتهديني كل نظراتك لو
حتى ما تشوفي غيري وابقى وحدي بحياتك
مهضومة shu cute قلبي دايب لا تلوميه حلوي
عسل انتي ونعومي بدوخ بأرضي قدامك
يا ويلي انتي شو كيوت رصاصة وعالقلب بتفوت
بهواكي بحبك وبموت عندي شو عالي شانك
يا ويلي ويلي شو كيوت
وعبر الفنان كريم جابر والفنانة راكيل عن سعادتهما بهذا اللقاء الذي جمعهما معا في اغنية ” شو كيوت ” معربين ان يلقى العمل استحسان واعجاب الجمهور العربي .
شو كيوت تم طرحها على القناة العالمية ” يوتيوب ” وعلى كافة المنصات الرقمية والاذاعات والفضائيات العربية والخليجية .
استمعوا للاغنية :