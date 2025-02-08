بيان صادر عن ديوان عشيرة الرواشدة في المملكة

وطنا اليوم_تعرب عشيرة الرواشدة في المملكة عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لأيّ محاولات أو دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيّين من أرضهم، وتعتبر أنّ هذه المحاولات تمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدوليّة والمواثيق الإنسانيّة، وتعدّياً واضحاً على الحقوق التاريخيّة والسياديّة للشعب الفلسطينيّ في وطنه.

إنّ محاولات تهجير الشعب الفلسطينيّ ومصادرة أراضيه هي محاولات لشطب القضيّة الفلسطينيّة وإنهاء حقّ العودة للّاجئين وتقرير المصير وبناء الدولة الوطنيّة المستقلة.

إنّ الحلّ الوحيد والممكن هو العمل على تثبيت الشعب الفلسطينيّ في أرضه وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من حقوقه الوطنيّة المشروعة، وعلى رأسها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة على ترابه الوطنيّ وعاصمتها القدس.

إنّ دعوات تهجير الفلسطينيّين من غزّة إلى الأردنّ اعتداء سافر على سيادة وأمن الأردنّ وتهديد لاستقراره واستقرار المنطقة بأكملها وزيادة دوّامة الصراع.

‎وتشدّد عشيرة الرواشدة على وقوفها ودعمها المطلق للمواقف الوطنيّة الثابتة الّتي عبّر عنها جلالة الملك عبداللّه الثاني حفظه اللّه، برفضه التهجير والتوطين والوطن البديل مرّات عديدة.

كما تؤكّد عشيرة الرواشدة التفافها حول القيادة الهاشميّة الحكيمة، الّتي تواصل جهودها في حماية المقدّسات والدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة، والتصدّي لكلّ المحاولات الرامية إلى طمس الهويّة الفلسطينيّة أو تغيير معالمها التاريخيّة.

سيبقى الأردنّ سيّداً عزيزاً حرّاً شامخاً بقيادته الهاشميّة والتفاف شعبه حول القيادة وجيشنا العربيّ الأردنيّ وأجهزتنا الأمنيّة.

جمعيّة ديوان عشيرة الرواشدة في المملكة