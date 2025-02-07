تصريحات أورتاغوس تثير غضب حزب الله… والرئاسة اللبنانية: وجهة نظرها

وطنا اليوم:قالت الرئاسة اللبنانية الجمعة، إنها «غير معنية» بـ«بعض» تصريحات نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، إثر لقائها الرئيس جوزيف عون، بعدما أبدت امتنانها لإسرائيل على هزيمة «حزب الله»، وأكدت رفض إشراكه في الحكومة المقبلة.

وتناقل الناشطون صوراً لها مع رئيس الجمهورية، وهي تضع خاتماً عليه نقش نجمة داوود باعتبارها «انحيازاً لإسرائيل»، كما أثارت غضباً واسعاً في صفوف مناصري «حزب الله»، ودعوا إلى اعتصام أمام مطار بيروت الدولي، استنكاراً للتصريحات، وقطعوا بعض الطرق المؤدية إلى المطار، كما بعض الطرق في الجنوب، حيث كانت وجهتها التالية، لكن الجيش اللبناني سرعان ما أعاد فتح الطرقات، ومنع المحتجين من إغلاق طريق المطار، حسبما قالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط».

وفي بيان مقتضب، قالت الرئاسة اللبنانية: «بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا يعبّر عن وجهة نظرها، والرئاسة غير معنيّة به»، من دون تحديد التصريحات المقصودة.

وقالت أورتاغوس في مؤتمر صحافي عقدته بعد لقائها الرئيس عون: «أنا بالتأكيد لا أخشى (حزب الله)، ولست خائفة، لأنهم هزموا عسكرياً. لقد وضعنا خطوطاً حمراء واضحة في الولايات المتحدة، ولن يسمح لهم بترهيب الشعب اللبناني، بما في ذلك أن يكونوا جزءاً من الحكومة. لقد بدأ عصر نهاية إرهاب (حزب الله) في لبنان وحول العالم، وانتهى هذا الأمر».

وانتقلت المبعوثة الأميركية براً إلى الجنوب، لكنها عادت منه بواسطة طوافة تابعة للجيش اللبناني لتجنب أي إشكالات مع المحتجين.

وانتقد رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد، تصريح المبعوثة الأميركية، عادّاً الأمر «تدخلاً سافراً بالسيادة اللبنانية، وخروجاً عن كل اللياقات الدبلوماسية ومقتضيات العلاقات الدولية». وقال رعد إن «التصريح زاخر بالحقد وانعدام المسؤولية»، مشدداً على أنه «تطاول على مكون وطني هو جزء من الوفاق الوطني ومن الحياة السياسية اللبنانية».