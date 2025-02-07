4010 ميغاواط الحمل الكهربائي الأقصى في الأردن الخميس

وطنا اليوم:أعلنت شركة الكهرباء الوطنية، بأن الحمل الكهربائي بلغ 4010 ميجا واط، في الساعة 18:41 مساءّ الخميس ويعد أعلى من معدله بمثل هذا الوقت من السنة.

وتفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أمس ، جاهزية الشبكة الكهربائية والاستعداد لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة جراء الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.

وأكدّ الدكتور الخرابشة على أهمية تكامل الأدوار وتعزيز العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الأحوال الجوية وتنسيق وتوحيد إجراءات التعامل بمثل هذه الظروف. وحثّ شركات الكهرباء وكوادر الهيئة العاملين في مركز المراقبة والطوارئ وفي الميدان على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواصلة تقديم الخدمة.

من جانبه، أشار السعايدة أن مركز المراقبة والطوارئ وكوادر الضابطة العدلية في الهيئة تعمل على مدار الساعة للتحقق من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستدامة تزويد التيار الكهربائي في كافة مناطق المملكة بجودة وكفاءة عالية وفق خطط الطوارئ المعتمدة والتنسيق مع الجهات العاملة في القطاع للتصدي لتحديات الظروف الجوية وزيادة الكوادر العاملة في الورش الفنية وفي مراكز الاتصالات وضمان الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

بدورها، أكدت شركات الكهرباء جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة والعمل بأقصى طاقاتها البشرية والفنية بما يضمن استمرارية تزويد المستهلكين بالتيار الكهربائي ومعالجة أي انقطاعات قد تحدث ومواصلة تعزيز مراكز الاتصال وخدمات المشتركين ومتابعتها وحلها عبر التطبيقات الذكية، والمحافظة على سلامة معدات الشبكة الكهربائية ومنع الاعتداء عليها.