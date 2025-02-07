الشرطة المجتمعية توزع مشروبات ساخنة على عمال الوطن تحت المطر

وطنا اليوم:في لفتة إنسانية تعكس حرص مديرية الأمن العام على الاهتمام بالجوانب الإنسانية والمجتمعية قامت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة إربد بتوزيع المشروبات الساخنة على عمال الوطن الذين يواصلون عملهم في الميدان رغم تساقط الأمطار الغزيرة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التقدير لجهود عمال الوطن الذين يعملون في مختلف الظروف الجوية للحفاظ على نظافة المدينة حيث أكد القائمون على المبادرة أن مثل هذه الخطوات تعزز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع وتجسد رسالة الأمن العام في دعم الفئات العاملة والمساهمة في توفير بيئة عمل أكثر راحة لهم.

ولاقت هذه اللفتة استحسان عمال الوطن الذين أعربوا عن امتنانهم لهذه المبادرة الطيبة مشيدين بدور الشرطة المجتمعية في تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي مع المجتمع.