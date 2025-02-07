المهندسة عروب العبادي : عندما يتعلق الأمر بالوطن كلنا عسكر .. ونرفض التهجير

وطنا اليوم:أكدت الزميلة الإعلامية المهندسة عروب نوفان العبادي، عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي، أن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه تجاه القضايا العربية، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص مدعاة فخر واعتزاز لجميع الأردنيين.

وقالت العبادي أن جلالة الملك عبدالله الثاني تبنى مسؤولية الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ بداية عهده، وسار على النهج ذاته ولم يتراجع، وذلك يحتم علينا الالتفاف حول جلالته دعمًا وتأييدًا ومحبة.

ووجهت العبادي دعوة لكافة أبناء الشعب الأردني في المدن والقرى والبوادي والمخيمات، من النشامى والنشميات، للمشاركة في الوقفات التضامنية المنوي اقامتها دعمًا لمواقف جلالة الملك حفظه الله ورعاه.

وقالت العبادي : “كلي يقين بأنكم تلبون النداء بالفطرة، فحب الأردن لا يحتمل المزاودة، فعندما يتعلق الأمر بالوطن، جميعنا عسكر، فقيادتنا الهاشمية الحكيمة، وشعبنا الأردني الأصيل هما الركيزة التي يستند عليها شموخ وثبات وطننا الأبي الأردن الاغلى”.

وأضافت : “أدعوكم للمشاركة في كافة الوقفات التضامنية التي سينظمها كل أردني حر غيور على هذا الوطن

يوم غدٍ، لدعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وليكن صوتنا واحدٌ موحدٌ خلف قيادتنا، ولنقل بصوت واحد لكل من يسعى لطمس القضية الفلسطينية : لا للتهجير، لا للتوطين، لا للوطن البديل، الأردن وطننا، وعبدالله الثاني قائدنا، وفلسطين قضيتنا، والقدس خط أحمر”.

كما وجهت الزميلة عروب العبادي دعوة لأبناء قبيلة عباد قائلة : “والى الأهل والقبيلة أبناء عشائر عباد “عباد يا عرض البلاد وطولها ” ، اناديكم بصوت ابنتكم التي تعتز بكم وتفخر : ليكن صوتنا عاليا خلف جلالة سيدنا، ولنكن على الموعد في صف الوطن والقائد كما كنا دومًا وسنبقى”