بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

المهندسة عروب العبادي : عندما يتعلق الأمر بالوطن كلنا عسكر .. ونرفض التهجير

منذ 17 ثانية
المهندسة عروب العبادي : عندما يتعلق الأمر بالوطن كلنا عسكر .. ونرفض التهجير

وطنا اليوم:أكدت الزميلة الإعلامية المهندسة عروب نوفان العبادي، عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي، أن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه تجاه القضايا العربية، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص مدعاة فخر واعتزاز لجميع الأردنيين.

وقالت العبادي أن جلالة الملك عبدالله الثاني تبنى مسؤولية الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ بداية عهده، وسار على النهج ذاته ولم يتراجع، وذلك يحتم علينا الالتفاف حول جلالته دعمًا وتأييدًا ومحبة.

ووجهت العبادي دعوة لكافة أبناء الشعب الأردني في المدن والقرى والبوادي والمخيمات، من النشامى والنشميات، للمشاركة في الوقفات التضامنية المنوي اقامتها دعمًا لمواقف جلالة الملك حفظه الله ورعاه.

وقالت العبادي : “كلي يقين بأنكم تلبون النداء بالفطرة، فحب الأردن لا يحتمل المزاودة، فعندما يتعلق الأمر بالوطن، جميعنا عسكر، فقيادتنا الهاشمية الحكيمة، وشعبنا الأردني الأصيل هما الركيزة التي يستند عليها شموخ وثبات وطننا الأبي الأردن الاغلى”.

وأضافت : “أدعوكم للمشاركة في كافة الوقفات التضامنية التي سينظمها كل أردني حر غيور على هذا الوطن
يوم غدٍ، لدعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وليكن صوتنا واحدٌ موحدٌ خلف قيادتنا، ولنقل بصوت واحد لكل من يسعى لطمس القضية الفلسطينية : لا للتهجير، لا للتوطين، لا للوطن البديل، الأردن وطننا، وعبدالله الثاني قائدنا، وفلسطين قضيتنا، والقدس خط أحمر”.

كما وجهت الزميلة عروب العبادي دعوة لأبناء قبيلة عباد قائلة : “والى الأهل والقبيلة أبناء عشائر عباد “عباد يا عرض البلاد وطولها ” ، اناديكم بصوت ابنتكم التي تعتز بكم وتفخر : ليكن صوتنا عاليا خلف جلالة سيدنا، ولنكن على الموعد في صف الوطن والقائد كما كنا دومًا وسنبقى”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:50

قيصر يكشف هويته ويروي تفاصيل مروعة عن جرائم الأسد

09:38

نتنياهو: لا يمكن تجاهل أن قطر تدير الجزيرة التي تحرض العالم العربي

09:28

إرسال 80 شاحنة إلى غزة توفر إغاثة فورية لأكثر من 300 ألف نازح

09:24

ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية ويعلن الطوارئ الوطنية ضدها

09:19

إخلاء عدد من مرتبات الأمن العام حوصروا بسبب الغبار الكثيف في الجفر

08:18

تحرير عنصرين من القوات السورية خُطفا خلال حملة أمنية في الحدود مع لبنان

08:10

اشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية.. هل قُتِل نوح زعيتر؟

04:31

فيديو متداول في لبنان يظهر لحظة استهداف واغتيال حسن نصر الله

03:22

صندوق النقد: مستعدون للعمل مع سوريا ولبنان

02:45

الطيران الاسرائيلي يعتدي على لبنان وينفذ سلسلة غارات في الجنوب والبقاع

01:04

الأرصاد تحذر من الثلوج ليلة الخميس ونهار الجمعة

00:11

وفد إسرائيلي يتجه إلى الدوحة السبت لاستكمال بحث تبادل الأسرى

وفيات
وفيات الخميس 6-2-2025وفيات الأربعاء 5-2-2025وفيات الثلاثاء 4-2-2025وفيات الاثنين 3-2-2025وفيات الأحد 2-2-2025