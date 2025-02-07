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اشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية.. هل قُتِل نوح زعيتر؟

منذ 23 ثانية
اشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية.. هل قُتِل نوح زعيتر؟

وطنا اليوم_ما زالت الإشتباكات مستمرة في بلدة حاويك السورية في ريف القصير غرب حمص، الحدودية مع لبنان، والتي يسكنها لبنانيون خصوصا من عشيرتي زعيتر وجعفر، بعد عملية اقتحام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، التابعة للإدارة الجديدة، لملاحقة مسلحين وتجّار مخدرات.

 

وتم تداول معلومات عن وقوع أسرى بين الطرفين، أي إدارة العمليات وآخرين تابعين للعشائر اللبنانية، في ظل أنباء عن السيطرة السورية على حاويك، وهروب بعض اللبنانيين إلى داخل الأراضي اللبنانية.

 

كما ترددت أنباء عن مقتل تاجر المخدرات نوح زعيتر.

 

وقال المرصد السوري، إن حملة الإدارة العسكرية استهدفت قرى حاويك وبلوزة والفاضلية وأكوم والجرود وصولاً إلى الحدود اللبنانية، وطالت مسلحين ومهربين ومطلوبين من تجار المخدرات وشخصيات مقربة من حزب الله.

 

وأوضح أن دبابات ومدرعات عسكرية شاركت في الحملة، وأسفرت حتى اللحظة عن مقتل شخص في حصيلة أولية.

 

وانتشرت فيديوهات لعناصر، يرجح إنهم تابعون لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، بجانب مسجد حاويك، وتم رفع الآذان داخله.


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