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الطيران الاسرائيلي يعتدي على لبنان وينفذ سلسلة غارات في الجنوب والبقاع

منذ ساعتين
الطيران الاسرائيلي يعتدي على لبنان وينفذ سلسلة غارات في الجنوب والبقاع

وطنا اليوم_جدد العدو الاسرائيلي عدوانه على لبنان مساء الخميس في انتهاك فاضح لاتفاق وقف اطلاق النار تنفيذا للقرار الدولي رقم 1701.

 

وفي السياق، أفاد مصادر إعلامية لبنانية ان “الطيران الحربي الصهيوني أغار على المنطقة الواقعة بين عزة ورومين في جنوب لبنان”.

 

كما شن طيران العدو الاسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منطقة البقاع، كما سجل تحليق مكثف للطيران الحربي الصهوني على علو منخفض في أجواء البقاع.

 

هذا وسجل مساء الخميس تحليق متواصل للطيران الحربي الصهيوني على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت.

 

وهذا العدوان الاسرائيلي المتكرر على لبنان يرسم علامات استفهام وتساؤلات برسم اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والدول الضامنة لتنفيذ الاتفاق وبالتحديد الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا.


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