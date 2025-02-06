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اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وحزب الله اللبناني

6 فبراير 2025
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وحزب الله اللبناني

وطنا اليوم:أفادت وسائل اعلام سورية ، مساء الخميس، بان حزب الله اللبناني أسر عنصرين من الجيش السوري، حيث دفع الجيش السوري بتعزيزات عسكرية كبيرة ومن ضمنها كتائب شاهين.
حيث تجري إشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وحزب الله قرب بلدة حاويك بعد ما سيطر عليها الجيش السوري وفقا للاعلام السوري.
وبحسب الاعلام السوري، يقوم الجيش السوري بقصف مكثف براجمات الصواريخ على مواقع تابعة لحزب الله داخل الحدود اللبنانية


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