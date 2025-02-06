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وزير الأشغال يتفقد غرف عمليات الوزارة

6 فبراير 2025
وزير الأشغال يتفقد غرف عمليات الوزارة

وطنا اليوم:أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن الاستعداد الجيد وتهيئة المتطلبات اللوجستية وعمليات التدريب التي أنجزت خلال الصيف الماضي، أثبتت نجاعة وفعالية خطة الطوارئ المعدة للموسم الشتوي الحالي.
وثمن أبو السمن، خلال زيارة تفقدية لغرفة العمليات الرئيسية للوزارة، مستوى الأداء الذي قدمته فرق الوزارة وكوادرها خلال الأحوال الجوية التي شهدتها المملكة جراء المنخفض الجوي الحالي.
وكانت الوزارة عملت خلال المنخفض الحالي وفق خطة الطوارئ المتوسطة، حيث انتشرت الفرق الميدانية والآليات في مختلف مناطق المملكة ووفق الكثافة التي تستدعيها طبيعة كل محافظة.
وتعاملت كوادر الوزارة مع عشرات البلاغات والملاحظات المرسلة من قبل المواطنين، والتي تعلق غالبيتها بارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع، وانجراف الأتربة والحجارة على بعض الطرق، إضافة لتراكم الثلوج في محافظتي عجلون والطفيلة ومنطقة الشوبك.
يشار إلى أن وزارة الأشغال بدأت بالاستعداد للموسم المطري مع نهايات الموسم السابق، من خلال تبويب وتصنيف الملاحظات وتحديد المناطق التي تكررت عليها البلاغات باعتبارها بؤرا ساخنة، حيث تم خلال الصيف الماضي إجراء معالجات لغالبية هذه المواقع.
كما قامت الوزارة بتنظيف مجاري السيول والأودية، وتزويد المديريات بكافة اللوازم الضرورية للتعامل مع الأحوال الجوية.


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