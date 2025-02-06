الاقتصاد الرقمي والريادة تعلن عن استفادة 96 شركة ومنظمة جديدة من حوافز برنامج “نمو الأردن”

وطنا اليوم_علنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الخميس، عن أسماء 96 شركة ومنظمة مجتمع مدني جديدة مستفيدة من حوافز برنامج “نمو الأردن” خلال عام 2024 والذي يهدف إلى دعم تطوير الأعمال، بناء الكفاءات، وتعزيز منصات العمل الحر وبقيمة اجمالية بلغت تقريبا 7مليون و868 ألف دينار أردني، وذلك ضمن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” الممول من البنك الدولي.

وجاء الإعلان خلال حفل أقيم برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، إلى جانب ممثلين عن الشركات المستفيدة من البرنامج.

وأكد السميرات خلال الحفل أن الوزارة تعمل باستمرار ومن خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف على دعم ومساعدة الشركات والمنظمات التي تعمل في مجال التقنية أو تستخدم التكنولوجيا في مجال عملها على النمو وتوسيع نطاق أنشطتها وخلق فرص عمل جديدة مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من حوافز برنامج نمو الاردن الثلاث كفاءات وتطوير الاعمال وحافز منصات العمل الحر بلغ حتى اليوم 166 شركة ومنظمة مجتمع مدني، كما أوضح أن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف دعم حتى الآن 102 شركة ناشئة وأسهم في توفير 3,276 فرصة دخل جديدة، من بينها 1,702 فرصة للنساء الأردنيات و107 فرص للسوريين.

كما أعلنت الوزارة خلال الحفل عن الإطلاق الرسمي لحافز “الوسطاء”، وهو برنامج مصمم لدعم المنظمات الداعمة للشركات الناشئة الأردنية، ومساعدتها على التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح السميرات أن الحافز يهدف إلى تمكين حاضنات ومسرّعات الأعمال، شركات الاستشارات، والوسطاء المهنيين لدعم رواد الأعمال الأردنيين الرقميين خلال توسعهم في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن هؤلاء الوسطاء سيساعدون الشركات الناشئة في تأمين الاستثمارات، وبناء شراكات تجارية (B2B) مع عملاء وشركاء وممولين في هذه الأسواق الرئيسية، بما يعزز فرص نموها وازدهارها.