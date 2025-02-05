حماية المستهلك: تدعو المواطنين الى الانتباه قبل شراء اللحوم والمجمدات

وطنا اليوم:تلقت حماية المستهلك شكاوى من المواطنين تتعلق بشرائهم لحوما حمراء مجمدة تباع على انها لحوما طازجة أو لحوما منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري ذات روائح كريهة والمجمدات المختلفة التي يتم التلاعب في تاريخ انتاج وصلاحيتها.

ودعا الدكتور محمد عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة تشديد الرقابة على كافة الاسواق لا سيما وان هذه اللحوم تباع بأسعار مرتفعة بالرغم من انها غير صالحة للاستخدام في بعض الاحيان لا سيما وان اسعارها الحقيقية تكون اقل من ذلك بكثير في حالة بيعها على انها لحوما مجمدة.

واضاف الدكتور عبيدات أنه يتوجب على المواطنين التعاون مع الجهات الرقابية وابلاغهم عن كل من تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين خاصة وان هذه اللحوم في حالة تلفها تكون خطيرة على صحة وسلامة الانسان.

وشدد الدكتور عبيدات على ضرورة الانتباه عند شراء هذه اللحوم وذلك من خلال الانتباه الى لونها ورائحتها أو عليها عروضا وتباع بأسعار منخفضة وهي غير صالحة للاستخدام البشري أو تكون ذات أوزان كبيرة لا تنضج عن طهيها.