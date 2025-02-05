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السيدة الأولى في تركيا تلتقي نظيرتها من سوريا

منذ 11 ثانية
السيدة الأولى في تركيا تلتقي نظيرتها من سوريا

وطنا اليوم:التقت السيدة التركية الأولى أمينة أردوغان، الثلاثاء، نظيرتها السورية لطيفة الدروبي في أنقرة.
وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي، حيث تبادلتا وجهات النظر حول قضايا عدة، مثل المساعدات الإنسانية، والتضامن الاجتماعي، وتمكين المرأة، ودور التعليم.
كما بحثتا الخطوات التي يمكن لتركيا وسوريا اتخاذها سوية لدعم النساء والأطفال الذين تعرّضوا للضرر الأكبر من الحرب.
وأعربت الدروبي عن بالغ شكرها لتركيا لدعمها جهود إعادة نهوض سوريا.
وفي منشور عبر منصة إكس حول اللقاء، أعربت أمينة أردوغان عن بالغ سعادتها باستقبال الدروبي.
وأكدت على وقوف تركيا بجانب الشعب السوري في جهود إعادة إعمار سوريا.
وأضافت: “أعتقد أن مستقبلاً يسوده السلام والاستقرار هو نتيجة جهود مشتركة، وآمل أن تكون كل خطوة يجب اتخاذها في هذا السبيل أملاً دائماً لشعوب المنطقة”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.


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