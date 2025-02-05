57.8 ديناراً سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية صباح اليوم الأربعاء، عند 57.80 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 55.80 ديناراً لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 66.20 دينار، و 51 دينارا على التوالي.