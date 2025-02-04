بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الرئيس الألماني في عمّان للقاء الملك

منذ 45 ثانية
الرئيس الألماني في عمّان للقاء الملك

وطنا اليوم:وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى عمان، الثلاثاء، في زيارة عمل للمملكة، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وكان في استقبال الرئيس الألماني لدى وصوله مطار ماركا وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير الأردني في ألمانيا فايز خوري، والسفير الألماني لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:43

محافظة يشرح التوجيهي الجديد ويكشف سبب إخلاء سكنات العقبة

15:32

فتح تدعو حماس للتنازل عن حكم غزة للبدء في إعادة إعمار القطاع

15:23

مشاهد نادرة.. ثلوج على بعد أمتار من البحر في المغرب

15:15

وزير داخلية نظام الأسد يسلم نفسه للأمن

15:07

مياه اليرموك تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

14:40

جيش الاحتلال يعترف بمقتل اثنين من جنوده في عملية حاجز تياسير بالضفة

14:35

حسان: الأردن مستمر بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية إلى الأشقاء في غزة

14:32

منخفض جوي من الدرجة الثالثة يؤثر على المملكة

14:27

الدبعي يلتقي نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار الأوزبكستاني

14:17

فاتورة باهظة.. تعرف إلى خسائر الاحتلال منذ عملية الطوفان

12:59

مصادر تكشف : تركيا قد تنشئ قواعد جوية وتدرب الجيش السوري

12:49

نفاع يتبرع بـ 100 ألف دينار لدعم انشاء استاد دولي لكرة القدم

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-2-2025وفيات الاثنين 3-2-2025وفيات الأحد 2-2-2025وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025