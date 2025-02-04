مشاهد نادرة.. ثلوج على بعد أمتار من البحر في المغرب

وطنا اليوم:في ظاهرة مناخية نادرة، سجلت مناطق في إقليم شفشاون شمال المغرب تساقط ثلوج على قمم جبلية على أمتار من البحر الأبيض المتوسط، وفق شهود عيان.

فقد ارتدت قرى جنان النيش، وسيدي يحيي أعراب، وأرجيل في إقليم سفشاون اللون الأبيض، بحسب ما أظهرته مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في مغرب بياناً من مستوى يقظة “برتقالي”، محذرة من تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا بين يومي الأحد والثلاثاء في عدة مناطق.

كما أوضحت أن المرتفعات التي تفوق 1400 متر ستشهد تساقط ثلوج يتراوح بين 10 و40 سم، خاصة في إفران، صفرو، تازة، كرسيف، ميدلت، خنيفرة، أزيلال، بني ملال، تاوريرت، الحسيمة، وشفشاون.

كذلك ستسجل أمطار غزيرة بين 35 و50 ملم في تطوان، شفشاون، فحص-أنجرة، المضيق، الفنيدق، تازة، والحسيمة.

كميات كبيرة من الأمطار والثلوج

واستقبلت مدن مغربية عديدة، نهاية الأسبوع المنصرم، كميات كبيرة من الأمطار والثلوج، بشمال وشرق المملكة.

فيما يرتقب تساقط أمطار متفرقة شمال البلاد، مع استمرار تساقط ثلوج خفيفة ومتبقية على مرتفعات الأطلس المتوسط، شمال الأطلس الكبير، الريف والهضاب العليا الشرقية، في ظل طقس مستقر بعد ذلك وبارد إلى شديد البرودة بالأطلس، الريف، الجنوب الشرقي والهضاب الشرقية، مع تكون الجليد والصقيع.

وبخصوص يوم غد الأربعاء، يتوقع أن تكون الأجواء مستقرة مع طقس بارد بالأطلس، الريف، الجنوب الشرقي والهضاب الشرقية، مع تشكل الجليد والصقيع.