البيت الأبيض: إيلون ماسك موظف حكومي بوضع خاص

وطنا اليوم_

مدير مشروع تحسين كفاءة الحكومة الاتحادية لا يتلقى راتباً

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، يوم الاثنين، إن الملياردير إيلون ماسك، وهو حليف هام للرئيس دونالد ترمب، يعد «موظفاً حكومياً بوضع خاص»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت ليفيت أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل حول ما إذا كان ماسك يتمتع بحق الاطلاع على وثائق سرية، لكنها قالت إن ماسك يلتزم بجميع القوانين الاتحادية المعمول بها.

وفي وقت سابق (الاثنين)، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ«رويترز» إن ماسك «موظف حكومي خاص» لكنه لا يتلقى راتباً.

وكان ترمب قد كلّف ماسك بإدارة مشروع تحسين كفاءة الحكومة الاتحادية عن طريق تقليص عدد موظفيها.

وأضاف المسؤول أن ماسك، الذي لا يزال يدير شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» بينما يرأس إدارة مشروع كفاءة الحكومة في عهد ترمب، يتبع القانون.