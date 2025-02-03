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ترامب: لا ضمانات لدي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد

منذ دقيقة واحدة
ترامب: لا ضمانات لدي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد

وطنا اليوم_رويترز عن ترامب: لا ضمانات لدي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد

 


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