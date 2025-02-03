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21:38
ترامب: لا ضمانات لدي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد
20:45
بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تخلي طفلة من قطاع غزة
20:41
مجلس محافظة إربد : إنارة طريق حرثا-عقربا قيد الإنجاز
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الهيئة الخيرية : إرسال 30 ألف خيمة إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل
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رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي
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أحمد الشرع يدخل الكعبة ويقبل الحجر الأسود
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بن غفير: نتنياهو يتراجع عن منع السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح
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جدلية العلاقة و”تبادل الأدوار” بين المقاومة وحواضنها
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إعلان هام – نقل موقع فعالية إشهار برنامج احتفالات فرسان التغيير
19:22
واقعة البصل (قصة قصيرة)
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عربي دولي
ترامب: لا ضمانات لدي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد
منذ دقيقة واحدة
وطنا اليوم_رويترز عن ترامب: لا ضمانات لدي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد
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24 ساعة
20:45
بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تخلي طفلة من قطاع غزة
20:41
مجلس محافظة إربد : إنارة طريق حرثا-عقربا قيد الإنجاز
20:35
الهيئة الخيرية : إرسال 30 ألف خيمة إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل
19:55
رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي
19:50
أحمد الشرع يدخل الكعبة ويقبل الحجر الأسود
19:35
بن غفير: نتنياهو يتراجع عن منع السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح
19:25
جدلية العلاقة و”تبادل الأدوار” بين المقاومة وحواضنها
19:24
إعلان هام – نقل موقع فعالية إشهار برنامج احتفالات فرسان التغيير
19:22
واقعة البصل (قصة قصيرة)
19:17
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي
19:14
ولي العهد لموسى التعمري: كل التوفيق
19:12
الملك يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي
وفيات
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منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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