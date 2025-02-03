بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الهيئة الخيرية : إرسال 30 ألف خيمة إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل

منذ 12 دقيقة
Firewood is placed at the entrance of a tent where children are sitting, at a camp housing Palestinians displaced by the conflict in Gaza between Israel and the Palestinian Hamas movement, in Rafah in the southern Gaza Strip on December 18, 2023. (Photo by Mahmud HAMS / AFP)

وطنا اليوم:أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن عمليات إرسال الخيم من الأردن إلى غزة مستمرة ضمن خطة إنسانية شاملة تهدف إلى تقديم أقصى قدر من الدعم للأهل في القطاع.
وقالت الهيئة الخيرية في بيان لها مساء الاثنين إنها ستُرسل خلال الأسبوع المقبل 30 ألف خيمة في إطار دعم الجهود الإغاثية والإنسانية المستمرة منذ بدء الحرب على القطاع.
وبينت الهيئة أنها ستتسلم خلال الأيام المقبلة عددا كبيرا من الخيم التي تبرعت بها عدة منظمات ودول، وستعمل على إيصالها إلى الأهالي في المناطق المتضررة لضمان توفير المأوى المناسب لهم في ظل الظروف الصعبة.
وأوضحت الهيئة أنها أرسلت حتى الآن 24,891 خيمة لتأمين احتياجات المتضررين في المآوي، منها 11,000 خيمة تم إرسالها منذ بدء الهدنة الإنسانية الأخيرة.
وأشارت إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالهيئة الخيرية، عملت طوال الشهور الماضية على إرسال المساعدات الإيوائية والخيم والملابس، في إطار جهودها الإنسانية المستمرة للتخفيف من معاناة المتضررين في غزة .
وبلغ إجمالي عدد القوافل التي أرسلتها الهيئة حتى الآن 152 قافلة ضمت 5992 شاحنة حُمّلت بأكثر من 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، بما في ذلك المواد الغذائية والإيوائية والطبية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:45

بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تخلي طفلة من قطاع غزة

20:41

مجلس محافظة إربد : إنارة طريق حرثا-عقربا قيد الإنجاز

19:55

رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

19:50

أحمد الشرع يدخل الكعبة ويقبل الحجر الأسود

19:35

بن غفير: نتنياهو يتراجع عن منع السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح

19:25

جدلية العلاقة و”تبادل الأدوار” بين المقاومة وحواضنها

19:24

إعلان هام – نقل موقع فعالية إشهار برنامج احتفالات فرسان التغيير

19:22

واقعة البصل (قصة قصيرة)

19:17

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي

19:14

ولي العهد لموسى التعمري: كل التوفيق

19:12

الملك يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي

18:17

قوة أمنية خاصة تقتل مطلوب خطير بعد تطبيق قواعد الاشتباك

وفيات
وفيات الاثنين 3-2-2025وفيات الأحد 2-2-2025وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025