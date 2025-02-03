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النائب فريحات: الوطن في خطر .. ويجب على المجلس لعب الدور المطلوب منه

منذ 42 ثانية
النائب فريحات: الوطن في خطر .. ويجب على المجلس لعب الدور المطلوب منه

وطنا اليوم:شهدت جلسة النواب التشريعية، اليوم الاثنين، جلبة تحت القبة واعتراض من قبل النائب ينال فريحات بما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
دعا النائب عضو كتلة جبهة العمل الإسلامي مجلس النواب، إلى تخصيص جلسة يتم من خلالها تداول تصريحات ترامب المتعلقة بالوطن البديل والتوطين وتهجير الفلسطينين إلى الأردن.
وأكد فريحات أن الوطن في خطر، ويجب على المجلس لعب الدور المطلوب منه وكسب ثقة الشارع والرأي العام، وإسناد موقف جلالة الملك الرافض للتهجير.


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