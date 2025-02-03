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اكتشاف أثري جديد في جرش يعزز القيمة التاريخية للمدينة

منذ دقيقتان
اكتشاف أثري جديد في جرش يعزز القيمة التاريخية للمدينة

وطنا اليوم:كشفت التنقيبات الأثرية في مدينة جرش عن وجود قواعد للجسر الروماني الثالث الذي كان يربط الموقع الأثري بالمدينة، ما يعزز فرص إعادة تأهيله وإطالة مدة بقاء الزوار في الموقع.
وقال مدير آثار جرش محمد الشلبي، إن هذا الاكتشاف يمثل إضافة مهمة للتراث الأثري في جرش ويسهم في تسليط الضوء على أهمية الموقع التاريخي وتعزيز الترابط بين المدينة الحديثة والمنطقة الأثرية.
وأضاف أن هذا الاكتشاف سيفتح المجال لمزيد من الدراسات الأثرية التي قد تكشف عن تفاصيل جديدة حول البنية التحتية للمدينة القديمة، مؤكداً أهمية مواصلة أعمال التنقيب والصيانة للحفاظ على هذا الإرث التاريخي.
وأشار إلى أن موقع جرش الأثري من أبرز المواقع السياحية في الأردن، حيث يضم معالم تاريخية تعود للعصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية، ويجذب آلاف الزوار سنويًا من داخل المملكة وخارجها.


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