مئات الأطفال يحتفلون في جالكسي بارك بعيد ميلاد جلالة الملك في إربد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_إربد – في أجواء مليئة بالفرح والبهجة، احتشد مئات الأطفال وعائلاتهم في جالكسي بارك داخل سيتي سنتر إربد، للمشاركة في احتفال وطني مميز بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الثالث والستين.

ونُظّم الحفل برعاية رجل الأعمال السيد إبراهيم أبو حسان، وشهد حضورًا خاصًا لأطفال قرى SOS، الذين تمت دعوتهم خصيصًا من قبله، ليشاركوا في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

و تضمّن الحفل فقرات ترفيهية وفنية مبهجة، إلى جانب مسابقات شيقة، وإلقاء قصائد وطنية، كما استمتع الأطفال بعروض شخصيات كرتونية، وتم توزيع الجوائز والهدايا عليهم.

وحرصت إدارة جالكسي بارك على تقديم ساعتين من اللعب المجاني للأطفال، مما أضفى المزيد من السعادة على الأجواء.

وفي كلمته، هنأ رجل الاعمال السيد إبراهيم أبو حسان جلالة الملك بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدًا مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية.

وأشار إلى أن ميلاد جلالة الملك في الثلاثين من كانون الثاني عام 1962 كان لحظة فرح لجميع الأردنيين، حيث عيّنه المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال وليًا للعهد، ليحمل مسؤولية خدمة شعبه وأمته منذ شبابه.

و أكد أبو حسان لوطنا اليوم أن الأردن بقيادة جلالة الملك، يواصل مسيرته بثبات نحو التقدم والازدهار، مشددًا على أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في هذه المناسبة، وإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال، لا سيما أطفال قرى SOS، الذين يستحقون كل الدعم والاهتمام.