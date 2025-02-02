الدفاع المدني يحرر يد طفل علقت في ماكينة فرم اللحم

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد للدفاع المدني في محافظة معان بقيام طفل يبلغ عامين من العمر بوضع يده داخل ماكينة فرم اللحم ، وأن يده علقت داخلها، حيث تم التحرك للمكان ونقل الطفل لمستشفى معان الحكومي.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بالتعاون ما بين كوادر المستشفى وفريق الدفاع المدني تم تحرير يد الطفل التي تبيّن تعرّضها لإصابات متعددة وأدخل للعلاج .