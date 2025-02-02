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منصة إكس تعلق الحساب الرسمي للرئاسة السورية

منذ ساعة واحدة
منصة إكس تعلق الحساب الرسمي للرئاسة السورية

وطنا اليوم:أوقفت منصة التواصل الاجتماعي “إكس” حسابا للرئاسة السورية بعد حوالي ساعتين على نشره صورة الرئيس أحمد الشرع متوجها بالطائرة إلى الرياض.
وظهرت على الصفحة الرئيسية للحساب ( @G_CSyria )، الذي من المفترض أن يكون الحساب الرسمي للرئاسة، عبارة “يوقف X الحسابات التي تنتهك قوانيننا”. حسب ما أكده أحد الصحفيين المقربين من السلطة السورية.
يشار إلى أن الحسابات الرسمية للمسؤولين في العالم يجب أن تكون موثقة بالعلامة الرمادية أو الرصاصية للإشارة إلى أن هذا الحساب ينتمي إلى الحكومات والمؤسسات الرسمية أو المسؤولين الحكوميين.
ويشمل هذا التقليد الوزارات، الهيئات الحكومية، الحسابات الخاصة بالرؤساء أو الدبلوماسيين.
وفي الوقت الذي لا يعرف فيه السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة، يذكر أن الرئيس السوري الحالي الذي تم تعيينه في المنصب قبل أيام لا يزال مدرجا على لائحة العقوبات الأمريكية باعتباره كان قائدا سابقا لـ”هيئة تحرير الشام” والتي تعتبر منحلة في الوقت الحالي بقرار من الشرع أسوة بكافة الفصائل المسلحة التي تم حلها في البلاد لتنضوي تحت قيادة وزارة الدفاع السورية في الحكومة الانتقالية.


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