جامعة البترا تكرم أبًا وأبنه من خريجيها تقديرًا لتميزهما في سوق العمل

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم الدكتور الصيدلاني صبري كتكت وأبنه الدكتور الصيدلاني قصي كتكت، تقديرًا لمسيرتهما المتميزة في قطاع الصيدلة.

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، عن اعتزاز الجامعة واحتفائها بقصص النجاح التي يحققها خريجو الجامعة، واعتبر أن المستوى الأكاديمي للجامعة هو رسالة ثقة تُنقَل إلى الأبناء من خلال آبائهم، الذين يستشعرون الإيجابيات والتطوير الذي أحدثته الجامعة في معارفهم ومهاراتهم وكفاياتهم ويتمنون أن يحصل أبناؤهم على شيء مماثل، وأن خريجي جامعة البترا قد سطروا قصص نجاح كبيرة، ولديهم تميز واحترام كبير في سوق العمل.

يجسد الدكتور صبري كتكت وابنه قصي جيلين مختلفين من خريجي جامعة البترا اشتركا في تميزهما في سوق العمل، وجاء تكريمهما ضمن سياسة الجامعة في تسليط الضوء على قصص نجاح خريجيها الذين تركوا بصمات واضحة في مجالاتهم المهنية.

يمثّل التكريم احتفاءً بقصة نجاح امتدت عبر جيلين، تجسدت في شغف التعلم وريادة الأعمال العائلية التي بدأت من مقاعد الدراسة في جامعة البترا، ووصلت إلى مشاريع صيدلانية متنوعة ومتميزة بدأها الدكتور صبري ثم سانده وشاركه النجاح ابنه الدكتور قصي.

بدأ الدكتور صبري كتكت مشواره المهني في مجال الصيدلة بعد حصوله على شهادة الدبلوم في الصيدلة، ثم مع تطور أعماله في مجال الصيدلة والأدوية اختار أن يعود إلى مقاعد الدراسة ليحصل على درجة البكالوريوس من جامعة البترا، يقول: “اخترت جامعة البترا لما تتمتع به من سمعة أكاديمية متميزة، ووجدت فيها بيئة علمية أغنت معرفتي وطورت أسلوبي في إدارة عملي”.

وظف الدكتور صبري تحصيله الأكاديمي في تطوير مشاريعه الصيدلانية والدوائية، وساعده تعليمه المتقدم في تطوير الخدمات المقدمة للمرضى، وتعزيز ثقافة الرعاية الصيدلانية لديهم.

يقول عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا الأستاذ الدكتور رياض عوض “تؤمن كلية الصيدلة بأهمية المزج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وهو ما انعكس في نجاح خريجينا في مختلف القطاعات الصيدلانية”.

شجع الدكتور صبري ابنه على دراسة الصيدلة في جامعة البترا، بعد ما لمسه من تميز خريجي الجامعة وكفايتهم في سوق العمل. وتخرج نجله الدكتور قصي منها عام 2023، وجاء تكريم الدكتور صبري ونجله قصي ضمن سياسة جامعة البترا المستمرة في تكريم خريجيها المتميزين، وتفعيل التواصل معهم، من خلال مكتب متابعة شؤون الخريجين في عمادة شؤون الطلبة.

وقال عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح: “إن الجامعة تنظر إلى خريجيها باعتبارهم سفراء لنجاحها”، مضيفًا: “نحن لا نكرم الأفراد فقط، بل نحتفي بنماذج تلهم الأجيال القادمة، إن نجاح الدكتور صبري ونجله يعكس دور جامعة البترا في تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل، والتميز فيه”.

اليوم، يعمل الدكتور قصي في شراكة مهنية بين جيلين، تجمع بين الخبرة الطويلة والطاقة الشابة، ويجمعهما تكوين أكاديمي واحد، يعلق قصي على تجربته قائلًا: “منذ طفولتي كنت أرى والدي يتعامل مع المرضى ليس كعملاء، بل كأشخاص يحتاجون إلى نصيحة طبية صادقة. تعلمت منه أن الصيدلة ليست مجرد صرف وصفات دوائية، بل إنها قبل ذلك مسؤولية أخلاقية وعلمية”، ويضيف: “شجعني والدي على دراسة الصيدلة في جامعة البترا، وكان واثقًا بمستوى خريجيها”