1.4 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق سند الحكومي

وطنا اليوم:استعرض التقرير السنوي لرؤية التحديث الاقتصادي 2024 الصادر الأحد، أبرز الإنجازات التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي، والتي تمثلت برقمنة 1530 خدمة حكومية (تراكمي) وتمثل ما نسبته 64% من مجموع الخدمات الحكومية.

ووفق التقرير الحكومي السنوي 2024 ويستعرض أبرز تفاصيل سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2025-2033 فإن عدد الهويات الرقمية المفعلة 1.4 مليون هوية عبر تطبيق “سند” الحكومي.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات “سند” أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة سند.

وتسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 ملايين هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة.

وبحسب التقرير فإن عدد مراكز الخدمات الحكومة المنشأة/المحدثة حتى كانون ثاني 2024 بلغ 7 مراكز بينما عدد الشركات المستفيدة من برنامج نمو الأردن 16 شركة خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج التدريبة ضمن برنامج الشباب وتكنولوجيا والوظائف/ مشروع التدريب من خلال جمعية المهارات الرقمية 4 آلاف مستفيد.