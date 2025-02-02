مجموعة المطار الدولية تلعن إنجازاتها لعام 2024

وطنا اليوم:منح جلالة الملك عبدالله الثاني مجموعة المطار الدولي “ميدالية اليوبيل الفضي” تقديرًا لإسهاماتها عام 2024، كما حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول في فئة “المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5-15 مليون مسافر في الشرق الأوسط” للمرة الثامنة.

وحصل المطار على تصنيف أربع نجوم من سكاي تراكس وتجديد شهادة المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء، إضافة لحصول مجموعة المطار الدولي على ختم التميّز ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص.

هذا ما ذكره بيان صادر اليوم عن مجموعة المطار الدولية حول إنجازات المجموعة ومطار الملكة علياء الدولي عام 2024.

وأظهرت البيان أن الحكومة منحت مجموعة المطار الدولي تمديدًا لمدة 7 سنوات لاتفاقية امتياز “البناء – التشغيل – ونقل الملكية” حتى عام 2039.

كما تم توقيع اتفاقية مع جورامكو لبناء هنجر جديد للصيانة، مما يوفّر 400 فرصة عمل، وتجديد عقدين لمدة 30 عامًا مع جورامكو لدعم النمو الاستراتيجي للمطار.

ووقعت المجموعة مذكرة تعاون مع شركة “مياهنا” لتركيب خط أنابيب بطول 11 كم لتحسين شبكة المياه في المطار، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع صنع القرار التعاوني في المطارات بحلول عام 2025.

إحصائيات الحركة الجوية لعام 2024

استقبل المطار 8,798,595 مسافرًا، بانخفاض 4.4% عن عام 2023، وتم تسجيل 73,370 حركة طائرات، بانخفاض 5.6% عن العام السابق، أما حركات المناولة فقط سجلت 75,450 طنًا من الشحن الجوي، بزيادة 12% مقارنة بعام 2023.

توسيع شبكة الرحلات الجوية

وأعلنت المجموعة عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة إلى لندن ستانستيد، مانشستر، برلين، العلا، موسكو، وعودة الحركة الجوية إلى دمشق، واستئناف رحلات رئيسية من قبل شركات الطيران الكاملة الخدمات والمنخفضة التكلفة.

الاستدامة البيئية

ووفقا لبيان مجموعة المطار الدولية فإنه يتم تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 4.8 ميجاواط، لتغطية 25% من احتياجات المطار، وتقليل 12,000 طن من انبعاثات الكربون سنويًا.

في هذا السياق، حصلت المجموعة على تصنيف 84/100 في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومؤسسة المجموعة على 92/100.

تنمية المجتمع والمبادرات الاجتماعية

وتم تخريج الدفعة الخامسة من مركز التدريب “حرفتي”، بواقع 112 طالبًا وطالبة، ليصل الإجمالي إلى 622 خريجًا منذ انطلاقه، في حين تمت استضافة مسابقة “أيام الابتكار في المطارات” لدعم الشركات الناشئة في قطاع الطيران.