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تواصل أعمال تجهيز شاطئ الكرك السياحي

منذ دقيقة واحدة
تواصل أعمال تجهيز شاطئ الكرك السياحي

وطنا اليوم:تواصل بلدية الكرك الكبرى أعمال تجهيز مشروع شاطئ الكرك السياحي، بهدف تطوير المرافق العامة والخدمية وفق أعلى المعايير.
ويشمل المشروع الذي يأتي في إطار جهود البلدية لتعزيز القطاع السياحي وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع واستكمال مباني الخدمات العامة.
وتحرص البلدية على تنفيذ المشروع برؤية تنموية مستدامة، تسهم في تعزيز النشاط السياحي والاقتصادي، وجذب الاستثمارات، ودعم فرص العمل لأبناء المنطقة، ليصبح شاطئ الكرك السياحي وجهةً مميزة على خارطة السياحة الوطنية.


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