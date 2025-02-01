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أبوخضير رئيسًا للجنة الإعلامية للاتحاد الأردني لرياضة المبارزة

منذ 23 ثانية
أبوخضير رئيسًا للجنة الإعلامية للاتحاد الأردني لرياضة المبارزة

وطنا اليوم_أعلن الاتحاد الأردني لرياضة المبارزة عن تعيين السيد عبدالله أبوخضير رئيسًا للجنة الإعلامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل الإعلامي وتسليط الضوء على إنجازات رياضة المبارزة وأبطالها في المملكة.

 

وأعرب أبوخضير عن شكره العميق للثقة التي منحها إياه سعادة رئيس الاتحاد الأردني لرياضة المبارزة، السيد رعد هارون، الذي يواصل دعم الشباب وإعطاءهم الفرص لتولي المناصب المهمة داخل الاتحاد. وقال أبوخضير: “إن دعم الرئيس للشباب وإشراكهم في المسؤوليات القيادية يعكس رؤية واضحة نحو تطوير الرياضة بشكل عام، وهو ما يمنحنا القوة والإلهام للعمل بروح من المسؤولية والابتكار.”

 

وأضاف أبوخضير: “إنه لشرف عظيم أن أتولى هذا المنصب، وأعدكم بأنني سأعمل بكل طاقتي على تعزيز حضور رياضة المبارزة في الإعلام المحلي والدولي، وتسليط الضوء على إنجازات أبطالنا وإيصال رسالتنا إلى كافة شرائح المجتمع الرياضي.”

 

يُذكر أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد الأردني لرياضة المبارزة للنهوض بالجانب الإعلامي وتعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام والجمهور الرياضي، حيث يستمر الاتحاد في تقديم الفرص للشباب وتطوير القيادات الجديدة للمساهمة في تحقيق النجاح المستدام للرياضة.


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