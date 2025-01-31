الشباب والرياضة العرب” يعلن عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025

وطنا اليوم_بغداد – الجمعة | قرر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال اجتماعه في دورته الـ48 المنعقدة في العراق، اعتماد الأردن لاستضافة إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028، وذلك استجابةً لطلب رسمي قدمه الأردن.

كما وافق المجلس على إعلان عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025، بناءً على توصية المكتب التنفيذي للمجلس في دورته الـ71، والتي جاءت أيضًا بطلب من الأردن.

إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن

يأتي اعتماد الأردن لاستضافة إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية تقديرًا لدوره الريادي في دعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في السلم والأمن الدوليين.

وقد جاء ذلك عقب المبادرة الأردنية التي قُدمت في المنتدى الدولي للشباب والسلام والأمن 2024، والذي نُظم تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في عمان.

وكان الأردن أول من بادر إلى تفعيل القرار الأممي 2250 “الشباب والسلام والأمن”، الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في عام 2015، خلال الجلسة التي ترأسها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وتتضمن الخطة التنفيذية مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الأمن والسلم الدوليين، وتفعيل دورهم في صنع القرار، إلى جانب توجيه الشباب العربي نحو بناء مجتمعات آمنة ومستقرة، عبر مشاركتهم الفعالة في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

إعلان عمان عاصمةً للشباب العربي 2025

وفي إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الأردن في دعم الشباب العربي، أعلن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن اختيار عمان لتكون عاصمة الشباب العربي لعام 2025، استجابةً لطلب قدمه الأردن.

وأكد وزير الشباب الأردني المهندس يزن الشديفات، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أن هذا الحدث يمثل محطة هامة في مسيرة الأردن لدعم وتمكين الشباب، مشيرًا إلى أن المملكة ستستضيف للمرة الأولى هذا الحدث الشبابي العربي البارز.

وأوضح الشديفات أن إعلان عمان عاصمةً للشباب العربي سيرافقه تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات الشبابية العربية المشتركة، والتي ستُعلن تفاصيلها قريبًا. وستركز هذه الفعاليات على تعزيز الابتكار، والريادة، والمشاركة السياسية، والثقافة، والرياضة، بما يعكس تطلعات الشباب العربي ويسهم في تطوير قدراتهم وتمكينهم من قيادة مستقبل أوطانهم.

يُشار إلى أن اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ48 شهد حضورًا رفيع المستوى، من بينهم رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبوغزالة، ووزراء الشباب والرياضة العرب، حيث ناقشوا عدداً من القضايا المتعلقة بتمكين الشباب العربي وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة.