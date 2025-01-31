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الأمن يطلق خدمة دراجة الإسعاف لتسريع الاستجابة للحالات الطارئة

منذ 34 ثانية
الأمن يطلق خدمة دراجة الإسعاف لتسريع الاستجابة للحالات الطارئة

وطنا اليوم:ضمن احتفالات مديرية الأمن العام بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، أطلقت مديرية الأمن العام ومن خلال الدفاع المدني ذراعها الإنساني خدمة “دراجة الإسعاف”، بهدف تقليص زمن الوصول إلى مواقع الحوادث، خاصة خلال فترات الازدحام المروري، وضمان الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، مما يسهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من حدة الإصابات.
وتتميز دراجة الإسعاف بقدرتها على المناورة بسرعة داخل المناطق المزدحمة، حيث يعمل طاقمها على تقديم الرعاية الطبية الأولية فور الوصول إلى موقع الحادث، إلى حين وصول سيارة الإسعاف، مما يعزز فرص إنقاذ المصابين وتقليل المضاعفات الصحية.
وقد تم تزويد الدراجة بمسعفين مؤهلين من الذكور والإناث، مدربين على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، سواء المرضية مثل الضغط، السكري، التشنجات، والإغماء، أو الإصابات الناجمة عن الحوادث، الاختناق، الصعقات الكهربائية، التسمم، والحروق. كما تم تجهيزها بحقيبة إسعافات أولية متكاملة لضمان تقديم الخدمة الإسعافية بأعلى المعايير المهنية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التحديث المستمر الذي تنتهجه مديرية الامن العام/الدفاع المدني، بما ينسجم مع الرؤية الملكية في تطوير الخدمات الإنسانية وتعزيز جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع مختلف الطوارئ بكفاءة عالية، تحقيقًا لأعلى مستويات الأمن والسلامة للمواطنين.


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