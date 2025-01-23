فريحات يسأل الصفدي عن قصده بالمليشيات المسلحة

وطنا اليوم:وجه النائب ينال فريحات سؤالاً لوزير الخارجية أيمن الصفدي حول تصريحاته التي أدلى بها خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، فيما يتعلق بضرورة عدم وجود ميليشيات مسلحة في غزة.

وطلب فريحات من الصفدي توضيح بمن يقصد تحديدَا في وصفه، متسائلَا هل يجوز أن يصف الوزير تنظيمات فلسطينية شاركت بآخر انتخابات ديمقراطية وشكلت الحكومة الفلسطينية بالميليشيات.

كما تسائل فريحات إن كانت التوصيفات التي صدرت من الوزير تعتبر إدانة للعمل النضالي للشعب الفلسطيني في دفاعه عن ارضه، وبما يتناقض مع التشريعات الدولية التي تقر بحق الشعوب بمقاومة محتليها.

وختم بالسؤال إن كان الوزير يدرك مخاطر سحب السلاح من أيدي المقاومين بما يتيح الفرصة للاحتلال للهيمنة المطلقة على كامل أراضي فلسطين والبدء بمخططاته التوسعية ضد الأردن.

وتالياً النص الكامل للسؤال.

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين.

نص السؤال:

١- من هي الجهات التي قصدها وزير الخارجية بوصف ” تنظيمات مسلحة” و / أو ” مليشيات مسلحة ” و / أو ” مجموعات مسلحة” في فلسطين خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته ال ٥٥ في دافوس؟

٢- هل يجوز أن يصف الوزير تنظيمات فلسطينية شاركت بآخر انتخابات ديمقراطية في فلسطين وشكل الفائز منها الحكومة الفلسطينية بالميليشيات و / أو التنظيمات المسلحة و / أو مجموعات مسلحة ؟

٣- ألا تعتبر هذه التصريحات تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة فلسطين؟

٤- ألا تعتبر التوصفيات التي صدرت عن الوزير إدانة للعمل الجهادي والنضالي الذي تنفذه كافة الفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني لأراضيهم منذ بدء احتلال فلسطين ؟

٥- ألا يتناقض تصريح الوزير مع التشريعات الدولية التي تقر بشرعية مواجهة ومقاومة الاحتلال بالسلاح ؟

٦- لماذا صمت الوزير في حديثه عن تسليح مئات آلاف المستوطنين الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار ذلك إحدى خطوات تنفيذ مخططات التهجير لأهل فلسطين وتوطينهم في الأردن؟

٧- هل يدرك الوزير مخاطر سحب السلاح من أيدي المقاومين من أبناء فلسطين على الأردن وفلسطين وان ذلك من شأنه إتاحة الفرصة لفرض الاحتلال الهيمنة المطلقة على كامل أراضي فلسطين المحتلة وبالتالي البدء بمخططاته التوسعية ضد الأردن ؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام