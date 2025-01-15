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مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم في معان

منذ دقيقة واحدة
مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم في معان

وطنا اليوم:يعقد مجلس الوزراء، الأربعاء، رابع جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة معان، بحضور المجالس المنتخبة والهيئات المدنيَّة في المحافظة.
وسيعرض مجلس الوزراء، المشاريع التنموية في المحافظات، التزاماً بما تعهدت به الحكومة منذ البدايات.
وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الحكومة ستنشر هذه المشاريع على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، بما في ذلك مدد التنفيذ والمخصصات الموضوعة لها.
وينعقد مجلس الوزراء شهرياً في المحافظات، وفق قرار سابق لرئيس الوزراء جعفر حسان.
وكان مجلس الوزراء قد عقد ثلاث جلسات في محافظات الكرك وإربد والزرقاء.


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