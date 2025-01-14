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كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”

منذ دقيقتان
كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”
  • وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

 

نعي 

 

بقلوب مكلومة ونفوس مثقلة بالحزن، ينعى المراقب العام وليد دويرج وكادر الغارفات زميلهم العزيز السيد هشام توفيق  تايه، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد رحلة طويلة من العطاء والإخلاص في العمل.

 

كما يتقدمون بخالص العزاء والمواساة لزميلهم العزيز عبد  تايه، ابن الفقيد الغالي، الذي فقد اليوم أبًا كان سندًا وقدوة، وزميلًا كان شعلة مضيئة في ميادين العمل.

 

لقد فقدنا في هذا المصاب الجلل رجلًا استثنائيًا، وزميلًا نقيّ القلب، طيب المعشر، ترك بصمة لا تُنسى في قلوب كل من عرفه.

 

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وعائلته الكريمة الصبر والسلوان في هذا الفقد الأليم.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 


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