صور ولا بالخيال.. منازل مشاهير لوس أنجلوس تحولت لرماد

وطنا اليوم:لم يكن أحد يتخيل أن لوس أنجلوس مدينة الفن والنجوم بولاية كاليفورنيا الأميركية، ستتحول مشاهدها السينمائية إلى حقيقة على أرض الواقع.

فقد تحولت أجزاء واسعة من هذه المدينة التي يقطنها أبرز وجوه الفن والموسيقى بالعالم إلى رماد وذلك بعد أن طالتها حرائق الغابات التي ما زالت مستمرة منذ الثلاثاء الماضي.

ودمرت مئات المنازل في حي “باسيفيك باليسايدس” الفاره، وهو حي مفضل لدى المشاهير، بما في ذلك بعض من أغلى العقارات الفاخرة في البلاد، التي يملكها أكبر الأسماء في هوليوود.

وحتى الآن، دمرت النيران حوالي 10,000 مبنى في لوس أنجلوس، واختفى حوالي 5,300 منزل منها عشرين منزلاً مملوكا للمشاهير في باسيفيك باليساديس وماليبو المجاورة تقدر قيمتها بأكثر من 155 مليون دولار.

مشاهير نجت منازلهم

أما من بين المشاهير الذين امتلكوا منازل في باسيفيك باليساديس ونجت من ألسنة اللهب هو بن أفليك، الذي اشترى منزلًا بقيمة 20.5 مليون دولار العام الماضي، إلى جانب ستيفن سبيلبرغ، وتوم هانكس، وريتا ويلسون الذين تم إنقاذ منازلهم بشكل غير متوقع بينما كانت القصور المجاورة تتصاعد منها أعمدة الدخان، وفق تقرير “وول ستريت جورنال”.

أما من أبرز النجوم الذين فقدوا منازلهم هم كالتالي:

آدم برودي ورايتون ميستر

اشترى نجم “Nobody Wants This” آدم برودي وزوجته رايتون ميستر، التي شاركت في بطولة “Gossip Girl”، منزلًا تم تجديده حديثا مقابل 6.5 مليون دولار في عام 2019.

كان المنزل الذي تبلغ مساحته حوالي 6,000 قدم مربعة ويطل على الشاطئ يحتوي على خمس غرف نوم وإطلالات على المحيط الأطلسي.

آنا فاريس

دفعت الممثلة آنا فاريس بطلة فيلم “Scary Movie” حوالي 5 ملايين دولار في عام 2018 مقابل منزل بمساحة تقارب 4,300 قدم مربعة ويتكون من خمس غرف نوم.

وقال متحدث باسمها: “آنا وعائلتها بخير”.

أنتوني هوبكنز

النجم العالمي أنتوني هوبكنز فقد منزلين مجاورين في لوس أنجلوس كان قد اشترى أحدهما، الذي يمتد على حوالي 5,800 قدم مربعة ويتكون من خمس غرف نوم، مقابل 6.6 مليون دولار في عام 2018.

وفي عام 2021، اشترى منزلًا مجاورًا بمساحة تقارب 3,600 قدم مربعة مقابل 6 ملايين دولار.

كما كان قد امتلك سابقًا منزلًا في ماليبو نجا بصعوبة من الحرائق.

بيلي كريستال

فقد الممثل بيلي كريستال وزوجته غانيس كريستال منزلهما الذي عاشا فيه لأكثر من 40 عامًا.

دفع الزوجان 435,000 دولار لشراء المنزل في عام 1979 الذي كان يمتد على حوالي 6,800 قدم مربعة ويحتوي على أربع غرف نوم.

كاندي سبلينغ

فقدت منتجة برودواي كاندي سبلينغ، زوجة المنتج التلفزيوني الراحل آرون سبلينغ، منزلها على شاطئ ماليبو الذي قامت هي وزوجها بتوسيعه على مدى عدة عقود، وفقا لما ذكرته مجلة “بيبول”.

وكان الزوجان قد اشتريا في البداية منزل على شاطئ لا كوستا منذ حوالي خمسة عقود. في التسعينيات، اشتريا المنزل المجاور ودمجا المنزلين معًا.

توفي آرون في عام 2006 وأدرجت كاندي المنزل الذي تبلغ مساحته حوالي 8,000 قدم مربعة للبيع مقابل 23 مليون دولار في عام 2019، ثم سحبته من السوق بعد عام.

كان المنزل المكون من سبع غرف نوم ومدخل مكون من طابقين يطل مباشرة على المحيط.

دينيس كروسبي

التهمت الحرائق منزل الممثلة دينيس كروسبي في باسيفيك باليساديس، والذي كانت قد اشترته مقابل 1.1 مليون دولار في عام 2006.

وقالت كروسبي عبر ممثلها: “كان منزلي واحدًا من المنازل الأصلية في شوارع هذا الحي، عمره 102 عاما، وكان منزل كوخ إسباني أصلي. زرعت تسعة أشجار فاكهة، وربيّت ابني هناك، كان هذا هو المنزل الوحيد الذي عرفته، والوحيد الذي امتلكته أنا”.

كاميرون ماثيسون

فقد الممثل ومقدم التلفزيون الشهير كاميرون ماثيسون منزله الذي كان يشاركه مع عائلته.

كان هو وزوجته فانيسا ماثيسون قد دفعا 1.672 مليون دولار لشراء العقار في عام 2011.

وكتب كاميرون على إنستغرام: “هذا ما تبقى”، مرفقا صورة لبقايا العقار المتفحمة. وأضاف: “منزلنا الذي نشأ فيه أطفالنا والذي كانوا يرغبون في تربية أطفالهم فيه يومًا ما”.

كاري إلويس

فقد الممثل كاري إلويس، نجم فيلم “The Princess Bride”، منزله في ماليبو، الذي كان قد اشتراه مقابل 615,000 دولار في عام 1996.

كان المنزل المتواضع بالقرب من جبال ماليبو قد بُني حوالي عام 1978، وفقا للسجلات.

وكتب إلويس على إنستغرام يوم الخميس: “لقد فقدنا منزلنا، لكننا ممتنون لأننا نجوْنا من هذا الحريق المدمر حقًا”.

كويبي سمولدرز

أيضاً منزل الممثلة الكندية كويبي سمولدرز، نجمة مسلسل “How I Met Your Mother”، في باسيفيك باليساديس قد تعرض للحرائق، وفقا لتقارير مجلة “بيبول”.

وكانت سمولدرز قد اشترت المنزل على الطراز الشرقي مقابل 5.595 مليون دولار في عام 2017.

جون غودمان

التهمت الحرائق منزل الممثل جون غودمان في باسيفيك باليساديس الذي تم شراؤه في عام 2007 مقابل 4.6 مليون دولار.

كان المنزل المكون من خمس غرف نوم يمتد على حوالي 5,000 قدم مربعة.

جون سي. ريلي

اشترى الممثل جون سي. ريلي، الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار في عام 2003 عن دوره في فيلم “Chicago”، منزلًا في ألتادينا مقابل 1.2 مليون دولار في عام 2004.

يُقدر المنزل بحوالي 2,620 قدمًا مربعة ويقع على قطعة أرض مساحتها 0.83 فدان.

ماندي مور

قالت الممثلة ماندي مور، نجمة فيلم “A Walk to Remember”، على إنستغرام إن الجزء الرئيسي من منزلها في ألتادينا لا يزال قائمًا، لكنه “غير قابل للعيش”.

كما أضافت أن مرآب السيارات والمنزل الخلفي واستوديو الموسيقى، الذي كان يستخدمه زوجها تايلور غولدسميث وشقيقه غريفين غولدسميث، قد دُمر بالكامل.

كانت مور قد اشترت المنزل الذي يعود إلى حوالي عام 1931 والذي يتمتع بأسلوب الإسباني الحديث مقابل 2.734 مليون دولار في عام 2020.

ميل غيبسون

قال الممثل نجم فيلم “Braveheart” إنه اكتشف أن منزله في ماليبو قد دمر في الحريق بعد عودته إلى المنزل من ظهوره في برنامج البودكاست الخاص بجو روغن.

كان قد اشترى العقار الذي تبلغ مساحته حوالي 6,500 قدم مربعة على قطعة أرض مساحتها 5.48 فدان مقابل 11.5 مليون دولار في عام 2008.

باريس هيلتون

ورثت وريثة الفندق الشهير هيلتون والمؤثرة الاجتماعية وعائلتها منزلهم المطل على المحيط في ماليبو، الذي تم شراؤه مقابل 8.4 مليون دولار في عام 2021.

وقالت في منشور على إنستغرام: “أنا واقفة هنا في المكان الذي كان منزلنا، والألم لا يمكن وصفه حقًا”.

يذكر أن الرياح التي تهب راهنا معروفة باسم “سانتا آنا” وهي مألوفة في فصلي الخريف والشتاء في كاليفورنيا.

لكن خلال الأسبوع الحالي بلغت حدة غير مسبوقة منذ العام 2011، على ما أفاد خبراء بالأرصاد الجوية مع وصول سرعتها أحيانا إلى 160 كيلومترا في الساعة. وهي تحمل الجمر بسرعة في الأجواء على مسافة كيلومترات.

كما شكلت هذه الرياح كابوسا للإطفائيين لأن كاليفورنيا عرفت سنتين ماطرتين جدا أدتا إلى إنعاش الغطاء النباتي الذي يبس حاليا بسبب الشتاء الجاف الذي تشهده المنطقة.

ويشير العديد من العلماء بانتظام إلى أن التغير المناخي يزيد تواتر الظواهر الجوية القصوى.