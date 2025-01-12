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بنك ABC في الأردن يجدد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة عالية ووزارة التربية والتعليم

منذ دقيقتان
بنك ABC في الأردن يجدد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة عالية ووزارة التربية والتعليم

وطنا اليوم:قام بنك ABC في الأردن بتجديد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة عالية ووزارة التربية والتعليم وبرعاية جمعية البنوك في الأردن، بهدف دعم المدارس الحكومية، بالإضافة للمحافظة على البيئة تحت عنوان “مبادرة بصمات خضراء لإعادة تدوير الورق”.
وتضمنت مذكرة التفاهم دعم العملية التعليمية في المملكة من خلال تزويد المدارس الحكومية بما تحتاجه من أوراق بالإضافة إلى حماية البيئة من خلال إعادة تدوير الورق التالف من قبل البنك، حيث يتم استبدال الورق التالف بمواعين ورق جديدة وتقوم المؤسسة بتوزيعها على مديريات التربية التابعة لوزارة التربية والتعليم مجاناً.
من جانبه، قال المدير العام لبنك ABC في الأردن / السيد جورج فرح صوفيا “نحن نثمن دور مؤسسة الأميرة عالية لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يوفر مستقبل أفضل للأجيال القادمة، كما نؤكد أهمية تكاتف القطاع الخاص مع القطاع العام لتنفيذ المبادرات التي تخدم القطاع التعليمي”.
وقد وقع مذكرة التفاهم السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن، وسمو الأميرة عالية بنت الحسين المعظمة – المدير التنفيذي لمؤسسة الأميرة عالية، وعطوفة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، كما وقد تم توقيع هذه المذكرة برعاية جمعية البنوك في الأردن ويمثلها السيد باسم خليل السالم – رئيس مجلس إدارة الجمعية.


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