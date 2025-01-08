الشيخ فيصل الحمود يزور دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني

وطنا اليوم_

قام معالي المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح بزيارة إلى دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز والوفد المرافق له في مقر أقامتهم بدولة الكويت بحضور سعادة سفير الأردن لدى الكويت سنان راكان المجالي .

وأكد الشيخ فيصل الحمود خلال اللقاء على عمق العلاقات الكويتية – الأردنية والتي هي خير مثال للعمل الأخوي الناجح، مشيرا إلى حرص البلدين والشعبين على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات ، مرحباً بهم في بلدهم الثاني الكويت بين أهلهم وأخوانهم وعشيرتهم ومتمنياً لهم طيب الاقامة ونجاح الزيارة وتحقيق ما يصبون إليه .

من جهتهم شكر الفايز والوفد المرافق له، الشيخ فيصل الحمود، على هذه الزيارة ، مشيدين بحرصه على التواصل مع الشعب الأردني بكافة أطيافه، الذين يبادلونه المحبة والمودة.