بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

الشيخ فيصل الحمود يزور دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني

منذ 22 ثانية
الشيخ فيصل الحمود يزور دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني

وطنا اليوم_

قام معالي المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح بزيارة إلى دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز والوفد المرافق له في مقر أقامتهم بدولة الكويت بحضور سعادة سفير الأردن لدى الكويت سنان راكان المجالي .

وأكد الشيخ فيصل الحمود خلال اللقاء على عمق العلاقات الكويتية – الأردنية والتي هي خير مثال للعمل الأخوي الناجح، مشيرا إلى حرص البلدين والشعبين على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات ، مرحباً بهم في بلدهم الثاني الكويت بين أهلهم وأخوانهم وعشيرتهم ومتمنياً لهم طيب الاقامة ونجاح الزيارة وتحقيق ما يصبون إليه .

من جهتهم شكر الفايز والوفد المرافق له، الشيخ فيصل الحمود، على هذه الزيارة ، مشيدين بحرصه على التواصل مع الشعب الأردني بكافة أطيافه، الذين يبادلونه المحبة والمودة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:17

وزير المالية: الحكومة لم ترفع الضرائب على أي سلعة أساسية

21:13

الصفدي ترأس أطول جلسة في تاريخ البرلمانات بمناقشات الموازنة استمرّت 11 ساعة و40 دقيقة

21:04

الصفدي يعلن عن تشكيل لجنة تحقيق بما ورد من ملاحظات على شركة الفوسفات

20:38

عاجل – النواب يقرّ موازنة 2025 كما وردت من لجنته المالية

20:35

دهيسات يطالب بزيادة الرواتب 50 ديناراً .. ويقصف “سمويترش وحكومات المحافظات”

20:14

مجلس النواب يبدأ التصويت على مشروع قانون الموازنة 2025

20:05

مستثمرو الدواجن: ارتفاع الأسعار طبيعي وستعود لوضعها نهاية كانون الثاني

19:47

رئيس جمعية الفنادق الأردنية وأعضاء مجلس الإدارة يستقبلون لجنة السياحة في غرفة تجارة الأردن

19:31

سهم “الفوسفات” يقود بورصة عمان .. وخبراء : هذا يعكس ثقة المستثمرين

18:19

العيسوي: حكمة الملك ومتانة الجبهة الداخلية ركيزة أساسية لمواقف الأردن الثابتة وأمنه واستقراره

18:00

هيئة اعمار لواء الجيزة تعقد اجتماعها الاول وتنتخب مجلس ادارتها المؤقت 

17:12

وزارة السياحة تنظم معرضا بعنوان “الأردن فجر المسيحية” بالفاتيكان شباط المقبل

وفيات
وفيات الأربعاء 8-1-2025وفيات الثلاثاء 7-1-2025وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمان