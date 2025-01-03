بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. وفيات

وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمان

منذ 9 ثواني
وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمان

وطنا اليوم_

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) … صدق الله العظيم

عمان / بقلوب مؤمنة، وإيماناً وتسليماً بقضاء الله وقدره ينعى الحاج صالح قويدر ملكاوي / أبو محمد وفاة زوجته:

*المرحومة الحاجة آمنه صالح عبدالقادر الرماضنة ملكاوي / أم محمد*

والدة كل من: المهندس محمد، والدكتور تيسير، والعميد الطبيب أحمد، والدكتور محمود، والمهندس عبدالله، والمهندس حمزة، والفاضلات نسرين وميسر ولينا ونور وسناء

التي انتقلت الى رحمة الله تعالى يوم أمس الجمعةالموافق 3 كانون الثاني 2025 وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر اليوم السبت الموافق 4 كانون الثاني 2025 من مسجد جامعة العلوم التطبيقية شفا بدران إلى مقبرة شمال عمان.

تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان آل البقاعين قرب تقاطع النهضة / بيادر وادي السير – عمان من الساعة الرابعة ولغاية الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام.

 

اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نُزُلها، ووسع مُدخلهُا، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقّها من الخطايا والذنوب كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر ومن النار يا رب العالمين.

*إنا لله وإنا إليه راجعون*


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:13

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والرديني ومطالقة

20:44

أبو صعيليك: الحكومة ليس دورها التشغيل ولن تكون مكانًا لامتصاص البطالة

20:32

عبيدات: الجامعة الاردنية تحقق وفرًا ماليًا بقيمة 6 ملايين دينار

20:24

شركة سياحية إسرائيلية تعرض على مسؤولين سوريين تعاونا مستقبليا

20:22

دون مصافحة.. استقبال بارد من الشرع لوزيرة خارجية ألمانيا

19:45

مصر تمنع دخول السوريين من كافة دول العالم

19:35

اوقفوا عصابات الحطب في أم الينابيع فورا يا معالي وزير الزراعه

19:28

قنص فلسطينيا وابنه وكتيبة جنين تتهم أمن السلطة بالقتل بدم بارد

19:07

الملك يشارك في تشييع جثمان الأميرة ماجدة رعد

19:01

الخرابشة: نجهز البنية التحتية لتزويد سوريا بجزء من احتياجات الكهرباء

16:33

حالة ماطرة إقليمية تؤثر على عِدّة دول عربية خلال الأيام القادمة

16:16

التعليم العالي تعلن عن جوائز التميز للباحثين والعلماء للعام 2025.. رابط

وفيات
وفيات الجمعة 3-1-2025وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)وفيات الخميس 2-1-2025وفيات الأربعاء 1-1-2025وفيات الثلاثاء 31-12-2024