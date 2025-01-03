وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمان

وطنا اليوم_

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) … صدق الله العظيم

عمان / بقلوب مؤمنة، وإيماناً وتسليماً بقضاء الله وقدره ينعى الحاج صالح قويدر ملكاوي / أبو محمد وفاة زوجته:

*المرحومة الحاجة آمنه صالح عبدالقادر الرماضنة ملكاوي / أم محمد*

والدة كل من: المهندس محمد، والدكتور تيسير، والعميد الطبيب أحمد، والدكتور محمود، والمهندس عبدالله، والمهندس حمزة، والفاضلات نسرين وميسر ولينا ونور وسناء

التي انتقلت الى رحمة الله تعالى يوم أمس الجمعةالموافق 3 كانون الثاني 2025 وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر اليوم السبت الموافق 4 كانون الثاني 2025 من مسجد جامعة العلوم التطبيقية شفا بدران إلى مقبرة شمال عمان.

تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان آل البقاعين قرب تقاطع النهضة / بيادر وادي السير – عمان من الساعة الرابعة ولغاية الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام.

اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نُزُلها، ووسع مُدخلهُا، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقّها من الخطايا والذنوب كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر ومن النار يا رب العالمين.

*إنا لله وإنا إليه راجعون*