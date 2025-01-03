دون مصافحة.. استقبال بارد من الشرع لوزيرة خارجية ألمانيا

وطنا اليوم:استقبلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في سورية ببرودة، حيث امتنع مسئولون في الإدارة السورية الجديدة عن مصافحتها أثناء هبوط طائرتها في مطار دمشق الدولي، كما لم يصافحها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاستقبال الشرع لبيربوك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في قصر الشعب، حيث التقى بهما مندوبين عن الاتحاد الاوروبي للاطلاع على الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

ولوحظ خلال الاستقبال أنّ الشرع صافح وزير الخارجية الفرنسي ووضع يده على صدره موجها التحية لبيربوك التي تقبلت ذلك وابتسمت دون أي تعليق.