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وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)

2 يناير 2025
وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)

وطنا اليوم_انتقلت إلى رحمة الله تعالى، الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)، زوجة الدكتور زياد محمد يوسف الزعبي، ووالدة كل من د. جمادة، والمهندس مظفر، والمهندس سيف الدولة، ود. بهامة، ود. عمران.

سيشيع جثمانها الطاهر يوم الجمعة بعد صلاة الظهر من مسجد زين العابدين في قرية حرثا – لواء بني كنانة.

تقبل التعازي للرجال بعد صلاة العصر في ديوان آل الزعبي قرب محطة الزعبي، وللنساء في ديوان أبو زيد الزعبي – الحي الغربي.

نسأل الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.


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