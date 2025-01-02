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بسبب صورة.. العثور على امرأة بعد 52 عاما من فقدانها

2 يناير 2025
بسبب صورة.. العثور على امرأة بعد 52 عاما من فقدانها

وطنا اليوم:عثر على امرأة اختفت منذ أكثر من 5 عقود على قيد الحياة بعد أن نشرت الشرطة صورة “ضبابية” واحدة لها بعد 52 عاما من اختفائها.
وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن العثور على شيلا فوكس بعد اختفائها من كوفنتري عام 1972 يحل أحد أطول تحقيقات الأشخاص المفقودين.
في نهاية شهر ديسمبر، نشرت الشرطة نداء متجددا للمساعدة في العثور على السيدة فوكس، والذي تضمن صورة ضبابية لها من وقت اختفائها تقريبا.
وفي غضون ساعات من صدوره، تلقى بعض الأشخاص معلومات أدت إلى العثور على السيدة فوكس.
وأكد الضباط الذين تحدثوا معها أن السيدة فوكس على قيد الحياة، وأنها بخير وبصحة جيدة.
وبذلك تمكنت الشرطة من حل إحدى أطول قضايا الأشخاص المفقودين التي حققت فيها الشرطة.
وقالت الرقيبة المحققة جينا شو، من فريق التحقيق في القضايا الباردة: “نحن سعداء للغاية بالعثور على شيلا بعد أكثر من 5 عقود، لقد بحثنا في كل قطعة من الأدلة التي يمكننا العثور عليها وتمكنا من تحديد صورة شيلا”.
وأضافت: “نحن فريق صغير من الضباط وأود أن أشيد بعمل المحقق شون ريف، الذي تمكن من حل هذه القضية بمساعدة الجمهور، لكل شخص مفقود قصة، ويستحق أفراد أسرهم وأصدقاؤهم معرفة ما حدث لهم، ونأمل أن يجتمعوا بهم مرة أخرى.”
وأضافت الشرطة أن التقدم الجنائي والتكنولوجي يمكّن الفريق من متابعة خيوط جديدة في قضايا ظلت دون حل لفترة طويلة.


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