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والد محافظ العاصمة الفريق عبدالرحمن العدوان في ذمة الله

منذ 22 ثانية
والد محافظ العاصمة الفريق عبدالرحمن العدوان في ذمة الله

وطنا اليوم:تنعى قبيلة العدوان عامة شفا وغور وعائلة علي الذياب والصالح خاصة
الزاهد بهذه الدنيا الكاره لملذتها وجاهها المُحب لقاء ربه الراجي مغفرته وقربه.
تنعى وفاة عبدالرحمن بن محمد العلي الذياب العدوان والد كل من ياسر ومحمد وعادل وسوزان
ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه وان يجمعه مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى في الجنة يا رب العالمين
الدفن بعد صلاة الظهر في مقبرة السامك بناء على طلبه ورغبته
ويقبل العزاء للرجال في قاعة المدينه الرياضيه لمدة ثلاث ايام
اليوم الثاني والثالث من بعد صلاة العصر
والنساء في منزله الكائن في السامك
بعد صلاة العصر لمدة ثلاث أيام
انا لله وانا اليه لراجعون


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