بطريقة تسويق غريبة.. بائع جزائري يتحول إلى تراند عالمي

وطنا اليوم:بعد ابتكاره طريقة جديدة في التسويق، دخل شاب جزائري التراند العالمي، إذ قام بائع الملابس هذا بتجريب سترته المضادة للماء في جميع الوضعيات، مرددا عبارة صارت شهيرة وهي “فيستا امبيرميابل”.

“فيستا امبيرميابل”

والشاب يملك محلا بسيطا في ولاية برج بوعريريج (200 كيلومتر شرق الجزائر)، وقام بتصوير عدة فيديوهات يظهر فيها وهو يجرب سترته المضادة للماء.

وفي هذه المقاطع غاص بالسترة في البحر، وفي مجرى واد، وكذلك في حوض داخل محله غير آبه بتطاير الماء على الأرضية.

كما قام في فيديوهات أخرى بأكثر من ذلك، إذ دخل محلا لغسل السيارات وجرب سترته في مواجهة غاسل السيارات، وجرب عليها أيضا وسائل التنظيف من صابون وغيره.

كل تلك الفيديوهات انتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وقام كثيرون بمشاركتها والتفاعل معها، أو حتى تقليدها، كما ذاع صيتها حتى في بلدان أخرى.

فيما قام صناع محتوى بتقليدها بشكل ساخر، خاصة جملته الشهيرة “فيستا امبيرميابل”، وهي بالفرنسية تعني سترة مضادة للماء.

إقبال كبير

وعلم أن تسويق البائع الجزائري قد لاقى تهافتا كبيرا بعد الفيديوهات التي نشرها، خاصة أنه متخرج من الجامعة في تخصص التسويق.

تباين الآراء

وقال أحدهم: “السوق في جميع المجالات شرسة، فلا بأس من الاختلاف عن الطرائق التقليدية في البيع والتسويق، مادام الهدف هو فقط التشهير بالمنتوج ولم لا الترفيه”.

وكتب آخر: “كثير من التجار يملكون سلعا ذات جودة، لكنهم لا يحسنون التسويق لها، على الأقل هذا الشاب استطاع أن يوصل سلعته إلى ما وراء البحار”.

لكن اعترض آخرون على ما وصفوه بـ”فعل أي شيء للتسويق”، حيث قال أحدهم: “ماذا ترك هذا الشخص للتجار، تخيلوا أن يفعل جميع التجار مثله، ستصبح التجارة عبارة عن تنافس على التهريج”.