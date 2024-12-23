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ترمب: سنعترف بجنسين فقط ذكر وأنثى

منذ 13 ثانية
ترمب: سنعترف بجنسين فقط ذكر وأنثى

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأحد، عزمه على اتخاذ إجراءات صارمة منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، لوقف ما وصفه بـ”جنون التحول الجنسي”.
وفي خطاب ألقاه خلال فعالية للمحافظين الشباب في فينيكس بولاية أريزونا، تعهد ترامب بالتوقيع فور تنصيبه على مراسيم لإنهاء ما أسماه “تشويه الأطفال جنسياً”، إلى جانب منع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش، ومنع إدراجهم في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.
كما أكد عزمه على “إبعاد الرجال عن المنافسات الرياضية النسائية”، مشيراً إلى أن السياسة الرسمية لحكومته ستنص على الاعتراف بجنسين فقط، ذكر وأنثى.
وفي موضوع الهجرة، شدد ترامب على تكثيف الإجراءات ضد ما وصفها بـ”جرائم المهاجرين”، متعهداً بتصنيف عصابات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية، في إطار خططه لتعزيز الأمن الداخلي.


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