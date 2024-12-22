الشرع يستضيف عدداً من المشاهير الأردنيين

وطنا اليوم:استضاف القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عددا من المشاهير والإعلاميين ، وكان من بينهم الرحالة و صانع المحتوى الأردني “قاسم حتو” المعروف باسم “ابن حتوتة” وزميله الرحالة و صانع المحتوى الأردني “جهاد حطاب” المعروف باسم “جو حطاب” وزميله.

واظهرت احدى الصور ابن حتوتة وجو حطاب بصورة جماعية مع مشاهير آخرين برفقة الشرع.

وكتب ابن حتوتة عبر صفحاته على مواقع التواصل : “أول ما وصلت دمشق، تفاجأت بدعوة من فريق السيد احمد الشرع مشكورين للقاء ودي مع مجموعة من الإعلاميين، شاركنا حوار حول المخاوف والتطلعات المستقبلية، فرصة طيبة وأحاديث فيها أمل بمستقبل مشرق لسوريا العظيمة